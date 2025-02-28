«Сами не берем». Продавец назвал 5 продуктов, которые никогда не стоит покупать

Россиянам посоветовали при выборе качественных и свежих продуктов в супермаркетах не покупать охлажденные мясо и рыбу, а также готовую еду. Об этом aif.ru рассказала жительница Подмосковья и бывшая сотрудница одной из крупнейших торговых сетей.

По ее словам, она успела поработать в нескольких крупных сетях, причем и в сегменте «эконом», и в почти премиальных магазинах. И в каждом из них старались избегать расходов. Женщина отметила, что никогда ничего не купит в отделе «Кулинария».

«Как правило, на производство отправляются в лучшем случае продукты, срок годности которых уже на грани, а в худшем — откровенная „просрочка“», — пояснила она.

Собеседница издания добавила, что такие ингредиенты также добавляют «и в обеды, и в выпечку, и в салаты». Разница лишь в том, что в первых двух случаях блюдо проходит термическую обработку, а вот салаты и закуски — нет.

Женщина отметила, что охлажденное мясо и рыбу в магазинах также «реанимируют», чтобы их раскупили. Их постоянно смачивают водой, чтобы не заветрились. Если же появляется неприятный запах, то смазывают лимонным соком. И, как вариает, могут замариновать мясо, простоявшее целый день на витрине, а потом выставить на продажу еще раз.

По ее словам, безопаснее покупать фабричное мясо в герметичных упаковках и лотках. Его максимум могут выставить по «уценке» или пустить на гриль, если срок годности начнет истекать.

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