Нутрициолог Сергунина посоветовала покупать халву без сахара и пальмового масла

Нутрициолог и консультант по пищевому поведению Ника Сергунина поделилась с Ura.ru рекомендациями по выбору халвы в магазине. Так, важно обращать внимание на внешний вид продукта.
По словам медика, изделие должно иметь сухую, гладкую поверхность без повреждений и сероватого налета. Наличие растительных жиров или капелек воды свидетельствует о нарушении технологического процесса при производстве.
Эксперт также посоветовала внимательно изучать состав. Искусственные ароматизаторы, консерванты, пальмовое масло и сахарозаменители должны насторожить покупателя. Наиболее предпочтительным вариантом станет халва без добавления сахара или изготовленная с использованием натуральных подсластителей, заявила Сергунина.
В Москве приостановили продажи зефира во «ВкусВилле» из металла
Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали за взятку в особо крупном размере
Живодер из Набережных Челнов выбросил котят бывшей жены с восьмого этажа
В США критически отнеслись к решению Румынии отменить выборы
Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой
Вопросы содержания территории обсудили с РЖД на совещании в Одинцове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте