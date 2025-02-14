Нутрициолог Сергунина посоветовала покупать халву без сахара и пальмового масла

Нутрициолог и консультант по пищевому поведению Ника Сергунина поделилась с Ura.ru рекомендациями по выбору халвы в магазине. Так, важно обращать внимание на внешний вид продукта.

По словам медика, изделие должно иметь сухую, гладкую поверхность без повреждений и сероватого налета. Наличие растительных жиров или капелек воды свидетельствует о нарушении технологического процесса при производстве.

Эксперт также посоветовала внимательно изучать состав. Искусственные ароматизаторы, консерванты, пальмовое масло и сахарозаменители должны насторожить покупателя. Наиболее предпочтительным вариантом станет халва без добавления сахара или изготовленная с использованием натуральных подсластителей, заявила Сергунина.