Самая высокая и самая маленькая собака в мире впервые встретились в США

Две собаки из Книги рекордов Гиннесса встретились в США — самая выоская собака дог Реджи и самая маленькая чихуахуа Перл. Об этом написало издание CNN .

Высота Перл — 9,14 сантиметра, рост Реджи — 1,007 метра. Хозяйка чихуахуа Ванеса Семлер приехала из Флориды для знакомства с Реджи и ее владелицей Сэм Джонсон Рейсс.

При встрече Перл оставалась в руках хозяйки, пока Реджи обнюхивал гостью. Сэм отметила, что Реджи был «очень и очень осторожен и внимателен» по отношению к Перл. После знакомства собаки отправились гулять по дому и саду. Реджи такой высокий, что достает до кухонных столешниц, а Перл такая маленькая, что помещается в его миску для еды.

Хозяйка Перл рассказала, что маленькая собака не осознает свои размеры и с удовольствием играет с более крупными сородичами.

«Несмотря на свой размер и царственную осанку, Реджи — просто большой ребенок. Он очень игривый и голосистый», — поделилась хозяйка дога.

В конце апреля спаниель по кличке Трамп спас хозяев от пожара в Удмуртии. Собака почувствовала опасность и разбудила хозяев громким лаем. Жильцы дома успели покинуть его до того, как пламя охватило здание.