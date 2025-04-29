Спаниель по кличке Трамп спас хозяев от пожара в Удмуртии

Спаниель по кличке Трамп проявил себя как настоящий герой, спасая пожилых хозяев из пожара в деревне Катыши Воткинского района Удмуртии. Об этом сайту Izhlife сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар начался утром 29 апреля на веранде, когда супруги еще спали. Собака почувствовала опасность и разбудила хозяев громким лаем. Благодаря бдительности спаниеля, они успели покинуть дом до того, как он был охвачен пламенем.
Огонь уничтожил не только само здание, но и все надворные постройки. Общая площадь пожара составила 112 квадратных метров. Причиной возгорания, по предварительной версии, стало короткое замыкание проводов на веранде.
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