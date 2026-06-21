В начале лета яблони активно формируют плоды и нуждаются в питательных веществах. Если не подкормить дерево в июне, оно начнет сбрасывать завязи, а выжившие яблоки вырастут мелкими. Правильный баланс элементов в этот период гарантирует, что урожай будет крупным, сладким и сочным, написал сайт «7Дней» .

Для развития плодов яблони нужен сбалансированный комплекс минералов. Азот стимулирует рост здоровой листвы, которая питает дерево, но его избыток приведет к бурному росту веток в ущерб плодоношению. Фосфор укрепляет корни и защищает завязи от осыпания. Калий отвечает за сахаристость, аромат и лежкость яблок. Микроэлементы (бор, кальций, магний) предотвращают деформацию плодов и защищают их от болезней.

Среди готовых минеральных удобрений высокой эффективностью отличаются нитроаммофоска, суперфосфат и сульфат калия. Нитроаммофоска содержит азот, фосфор и калий в равных долях. Суперфосфат вносят при нехватке фосфора. Сульфат калия — лучшее средство для вкуса плодов, не содержащее вредного хлора.

Сторонники натурального ухода могут использовать компост или перепревший навоз. Свежий навоз использовать нельзя — он сожжет корни. Также можно применить травяной настой: скошенную траву заливают водой, настаивают неделю, а перед поливом разводят водой.

Удобрения можно вносить корневым или внекорневым способом. При корневом способе сухие удобрения равномерно рассыпают вокруг дерева, заделывают граблями и проливают водой. Внекорневой способ — это опрыскивание листьев. Для него используют те же минеральные составы, но в уменьшенной концентрации. Процедуру проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов на листьях.