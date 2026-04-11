Более 130 мертвых дельфинов нашли на Черноморском побережье с начала марта

На Черноморском побережье России волонтеры центра «Дельфа» с начала марта обнаружили 132 погибших дельфина. Об этом сообщили в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте» .

«С начала марта по 10 апреля мы зафиксировали 132 погибшие особи на побережье от Тамани до Сириуса: 50 дельфинов в марте, 82 — только с 1 по 10 апреля. Больше всего погибших китообразных было обнаружено в Новороссийске — 20 в марте и уже 37 с начала апреля», — пояснили в центре.

По словам волонтеров, признаков массовых заболеваний у дельфинов не выявили. Наиболее вероятная причина их гибели — случайное попадание животных в рыболовные сети.

Почти у 20% погибших млекопитающих нашли характерные признаки — вдавленные борозды на коже, отрезанные или стертые плавники. Реальная цифра может быть выше, так как многие тела разложились.

В центре пояснили, что весной идет интенсивный вылов камбалы, а камбальные сети — самые опасные для дельфинов. Волонтеры фиксируют все случаи гибели и передают данные в госведомства.

В середине марта на Кубани в лагуне обнаружили раненого дельфина без левого глаза.