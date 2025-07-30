Сахалин представили в стиле «Симпсонов»

Жительница Сахалина Кристина Гон сделала ролик с Южно-Сахалинском в стиле «Симпсонов». Свое творение она показала в Instagram*.

На кадрах изображен Южно-Сахалинск и его главные достопримечательности. Среди них: исторический парк, пляж, горнолыжный комплекс и большое количество диких медведей, крабов и красной икры.

Девушка использовала в ролике рисовку персонажей как в «Симпсонах» и схожим образом передала изображение местности острова.

Ранее в подборку самых интересных мультсериалов для взрослых с высоким рейтингом попали «Симпсоны», «Рик и Морти» и «Аркейн».

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