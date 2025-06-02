Мультсериалы для взрослой аудитории — это уникальный жанр, который сочетает в себе элементы героики, абсурда, сатиры и философии, используя разнообразные визуальные стили. Life.ru подготовил подборку самых интересных мультсериалов для взрослых с высоким рейтингом.

Одним из таких проектов является «Рик и Морти», где гениальный, но циничный ученый Рик Санчес, вооруженный портальной пушкой, путешествует по мультивселенной вместе со своим внуком-подростком Морти. Их приключения включают встречи с инопланетными цивилизациями, парадоксальными технологиями и собственными альтернативными версиями.

Еще один интересный мультсериал — «Аркейн». Киберпанк-драма, основанная на вселенной игры League of Legends. В центре сюжета — две сестры, которые доказывают, что семейные конфликты могут быть опаснее войн.

Кроме того, в список попали «Конь БоДжек», «Симпсоны», «Южный парк», «Атака титанов», «Непобедимый», «Время приключений: Фионна и Кейк», «Братья Вентура» и «Голубоглазый самурай».