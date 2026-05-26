Садовод Туманов объяснил, как выбрать сладкую и вкусную черешню

На дворе почти лето — время теплых вечером и ароматной черешни. Но как выбрать сладкую и свежую? Об этом 360.ru рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Садовод дал несколько советов, как на прилавке определить вкусную костянку.

«Нужно смотреть, чтобы черешня была чистой, не треснутой и не вялой. Желательно, чтобы плодоножки были зеленые, а не коричневые и высохшие. Это говорит о свежести ягоды и о том, что ее собрали в стадии созревания и сравнительно недавно», — объяснил Туманов.

Однако не нужно полагаться только на свои глаза — важно пробовать плоды. Для этого эксперт посоветовал носить с собой бутылочку воды — ею можно ополоснуть одну черешенку, чтобы понять, нравится товар или нет.

К сожалению, наличие пестицидов или нитратов на глаз и вкусу определить не удастся. Туманов заверил: не нужно полагаться в этом вопросе на лайфхаки из интернета, так как они бесполезны. Поможет только лабораторный анализ.

Но садовод поспешил успокоить — он есть на рынках, и большая часть товара проходит контроль безопасности.

«Так что, скорее всего, вероятность нарваться на рынке на что-то совсем отравленное - низкая», — заверил эксперт.

Подробнее о том, какие сорта завозят в Подмосковье и сколько можно съесть черешни без вреда для здоровья — в материале 360.ru.