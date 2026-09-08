Садовод Туманов назвал бархатцы естественной защитой моркови от вредителей

Некоторые цветы могут не только дарить аромат и красоту на клумбе, но и отпугивать вредителей. Такими могут быть бархатцы, которые способны защитить другие огородные культуры, рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Все из-за специфического запаха, который имеют цветы.

«Например, морковь бархатцы защитят от морковной мухи, лук — от луковой мухи, облепиху — от облепиховой мухи. Вредители летят на запах. Если запах перебивается другим, то они не отложат яйца на растения. Однако нужно понимать, что это не радикальный метод борьбы с вредителями. Но он может помочь в борьбе с ними», — отметил эксперт.

Какими бывают бархатцы и как за ними ухаживать, читайте в нашей статье.