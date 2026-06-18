Садовод Самойлова подчеркнула, что фосфор увеличивает урожай у овощей

Суперфосфат — это удобрение, которое помогает растениям стать крепче, а цветам — ярче. Оно богато фосфором, который отвечает за корневую систему, цветение и плодоношение. Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова рассказала URA.RU , как правильно использовать суперфосфат. Она объяснила, что удобрение бывает одинарным и двойным, и у каждого своя роль.

Фосфор способствует лучшему плодообразованию и увеличивает урожай у овощей. Он укрепляет корневую систему и стебли, делая растения устойчивыми к ветру и непогоде.

Если растению не хватает фосфора, листья становятся темно-зелеными с фиолетовым или пурпурным оттенком, особенно снизу. Рост замедляется, цветение и плодоношение задерживаются. В этом случае пора вносить суперфосфат.

Важно помнить, что суперфосфат не стоит смешивать с мочевиной, аммиачной селитрой и мелом — они снижают его эффективность. Лучше вносить отдельно или с калийными удобрениями.

Двойной суперфосфат можно использовать не только осенью, но и весной. Это особенно важно для пионов и флоксов. Азот у пионов провоцирует развитие грибковых болезней, а у флоксов — растрескивание ствола. Поэтому для этих двух культур весной применяется исключительно двойной суперфосфат.