Садовод Самойлова отметила, что кальциевая селитра помогает растениям расти крепкими и здоровыми

Кальциевая селитра — это удобрение, которое помогает растениям расти крепкими и здоровыми. Оно особенно полезно для томатов и перца, так как предотвращает появление вершинной гнили и других проблем. По словам садовода с 30-летним опытом Светланы Самойловой, кальциевая селитра необходима всем овощам, но особенно важна для томатов. Об этом написало URA.RU .

«В своем саду и огороде я применяю довольно небольшой перечень удобрений, однако кальциевая селитра есть у меня всегда», — говорит она.

Вершинная гниль — одна из самых частых проблем на томатах. Она проявляется в виде темных, коричневато-черных пятен на нижней части плодов. Основные причины вершинной гнили — нерегулярный полив и нехватка кальция.

Самойлова рекомендует два способа внесения кальциевой селитры: при посадке и в течение сезона. При посадке на грядку размером 6 на метр вносят около трех горстей кальциевой селитры. Если вы забыли внести удобрение при посадке, то можно сделать это позже, между растениями, не повреждая корни.