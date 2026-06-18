Садовод Самойлова назвала сульфат калия важным удобрением для сада и огорода в летний период

Сульфат калия считается одним из ключевых удобрений, особенно актуальным во второй половине лета. Он улучшает вкус плодов, способствует лучшей сохранности урожая и помогает растениям подготовиться к зимним холодам. Садовод со стажем Светлана Самойлова поделилась с URA.RU рекомендациями по применению этого удобрения.

Сульфат калия — это минеральное удобрение, содержащее высокий процент калия. Оно необходимо для всех культур — от овощей до плодовых деревьев и цветов. Однако важно помнить, что это удобрение работает в комплексе с правильной агротехникой и достаточным количеством солнечного света.

«Можно сказать, что это удобрение должно быть в так называемом чемоданчике садовода», — отмечает Светлана Самойлова.

Сульфат калия можно вносить как в сухом, так и в растворенном виде. В сухом виде его добавляют при посадке овощей или плодового сада, а также в лунку с уже высаженными растениями. В растворенном виде используют 10 грамм на 10 литров воды. Важно соблюдать пропорцию и не повышать концентрацию, чтобы не навредить растениям.

Все подкормки, включая сульфат калия, проводят по влажной почве — либо после дождя, либо после полива. Стараться не попадать ни на листья, ни на стволы.