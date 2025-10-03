Садовод Самойлова назвала первую половину октября лучшим временем для посадки озимого чеснока

Садовод-блогер Светлана Самойлова поделилась с Ura.ru секретами выращивания крупного чеснока. По словам эксперта, первая половина октября — лучшее время для посадки озимого чеснока.

«Я стараюсь сажать до Покрова — до 14 октября. Но можно сажать и позже. Мне приходилось переносить посадку и на ноябрьские праздники, и чеснок вырос прекрасным. То есть еще месяц можно заниматься посадкой чеснока», — рассказала Самойлова.

Она отметила, что важно отслеживать погоду и успеть до наступления лютых морозов. Садовод советует перед посадкой разобрать головки чеснока на зубчики, выбрав самые крупные.

Для получения крупного чеснока на грядку нужно внести компост, золу и костную муку. При посадке зубчиков важно, чтобы расстояние от донца до верхнего слоя почвы было 5–7 см. После закрытия борозд с чесноком землей его нужно прижать рукой для лучшего контакта с почвой.