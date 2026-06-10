Садовод Олейник назвала обязательной поливку кабачков под корень в жару

В самом разгаре завязь кабачков, однако из-за аномальной жары в Подмосковье процесс может затянуться. Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Крым Татьяна Олейник рассказала 360.ru, как спасти растения и правильно поливать их, чтобы влага попадала в корни, а не оставалась на поверхности.

«У кабачков корневая система поверхностная, поэтому они и боятся жары. Следует проверять пальчиком, доходит ли до них вода — земля должна быть влажной на уровне двух фаланг», — отметила эксперт.

Поливать следует только утром и вечером, обязательно под корень и обильно. Если оросить листья, их может обжечь солнцем, как через лупу. Кроме того, до корней влага просто не дойдет, так как быстро испарится. Решить проблему поможет в том числе капельный полив.

Спасти кабачки от жары поможет также притенение, мульчирование, специальные удобрения и другие средства. Подробнее о них и погоде на ближайшие две недели — в материале 360.ru.