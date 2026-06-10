Жара в Подмосковье угрожает урожаю кабачков: как спасти растения и другие овощи

Жара в Подмосковье бьет рекорды, и под ударом не только люди, но и огородные культуры. У кабачков при экстремально высоких температурах не завязываются плоды — пыльца теряет жизнеспособность. Как помочь растениям пережить зной, какие еще овощи пострадают от духоты и насколько затянется такая погода в регионе, выяснил 360.ru.

Погода в Москве и Подмосковье в июне-2026 Дневная жара в Москве и области сохранится до субботы, 13 июня, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. «До пятницы, 12 июня, будет уверенно набирать 28-33 градуса. В субботу днем успеет набрать +26… +28 в Подмосковье, но с запада уже приближается холодный атмосферный фронт, который приведет к похолоданию. Уже в воскресенье температура не поднимется выше +19… +24 градусов», — рассказал эксперт. В понедельник, 15 июня, в Москве столбики термометров покажут 22-23 градусов, а со вторника, 16 июня, в Московской области похолодает до +16… +21. С четверга, 11 июня, до пятницы, 12 июня, и в субботу в регион придет гроза.

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«Не повсеместно, но на большей части Подмосковья будут развиваться кучево-дождевые облака, достаточно мощные. Пройдет кратковременный ливневой дождь и прогремит гроза. А в субботу не исключено, что местами где-то может посыпаться и град», — отметил синоптик. В субботу, 13 июня, во время грозы порывы ветра достигнут 13—18 метров в секунду. Как спасти кабачки в жару — советы агронома Как мы видим, аномальная жара продлится в регионе, как минимум, до конца недели, но с перерывами на дожди. Аномальная жара — это температура выше 30 градусов — может повредить завязи кабачков, так как для растений это стресс. Еще хуже, если пройдет ливень, то есть будет жарко и влажно, рассказала 360.ru председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Крым Татьяна Олейник.

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Полив Чтобы помочь растениям не погибнуть, нужно регулярно их поливать. «Сначала нужно посмотреть, доходит ли влага до корней. У кабачков корневая система поверхностная, поэтому они и боятся жары. Следует проверять пальчиком, доходит ли до них вода — земля должна быть влажной на уровне двух фаланг», — отметила эксперт.

Интересно Можно просто взять горсть земли в руку и сжать в кулак: если она сухая, нужно полить грядки, если превращается в грязь, то влаги достаточно.

Поливать следует только утром и вечером — в самую жару этого делать не надо, и обязательно под корень и обильно. Если полить на листья, их может обжечь солнцем, как через лупу. Кроме того, до корней влага просто не дойдет, так как быстро испарится. Можно использовать капельный полив под куст. Таким образом растения трудно залить, но и без влаги они не останутся. Загущение грядок Пережить стресс поможет и загущение посадок. Желательно, чтобы кусты располагались на расстоянии 70-80 сантиметров. Чаще тоже вредно для кабачков: за счет этого быстро распространяются болезни. «Чтобы избежать загущенности, можно обрезать по паре листьев с каждого куста один раз в неделю», — объяснила Олейник.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Мульчирование В жару испарение влаги идет особенно активно, поэтому задержать ее в почве поможет мульчирование. Это можно сделать с помощью соломы, сена, декоративных щепы и крошки. Мульчировать лучше организовывать, отступая несколько сантиметров от куста.

Интересно А вот делать это с помощью камня гранита не рекомендуется, так как он сильно нагревается на солнце и не будет выполнять функции удержания влаги в земле.

Притенение В условиях дачи очень легко организовать тень для посадок. Можно притенить кабачки обычным картоном, сеткой, неплотным нетканным материалом, который будет пропускать воздух. «За счет этого солнце будет не так сильно воздействовать на растения, и в тени станет на пять-семь градусов прохладнее», — отметила Олейник.

Интересно Притенение можно организовать еще на этапе посадки. Для этого кабачки сажают рядом с высокими культурами, которые и будут давать тень. Укрытие из полиэтиленовой пленки категорически не подойдет, так как под ней температура будет даже выше, чем на солнце.

Удобрения В периоды жары Олейник посоветовала не лечить культуры и ничего с ними не делать. Однако такие препараты, как Циркон или Эпин, помогут растениям легче пережить стресс из-за высоких температур. «Ими нужно опылять листовые пластины. Лучше делать это утром и вечером, когда нет солнца», — пояснила эксперт.

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Кроме того, удобрения с содержанием азота лучше отложить пока в сторону — они простимулируют рост листьев, а на урожай энергии уже не хватит. По этой причине садовод посоветовала подкармливать кабачки фосфором и калием. Так как кабачок любит тепло, его часто сажают на компостных ямах, рассказала Олейник. Важно, чтобы компост был свежим — до полугода. Кроме того, он должен быть в тени, например, под деревом, чтобы кабачки в жару не сгорели на солнце. Каким еще растениям в огороде будет мешать жара В жарком климате очень хорошо себя чувствует капуста и огурцы — последним также нужна влажная земля, потому что в сухой почве они будут болеть. «Картофель не любит сильную жару, потому что образование клубней замедляется, и они будут небольшими», — рассказала садовод. Если томаты растут в теплице, то их нужно постоянно проветривать для опыления — если его не произойдет, не вырастут и помидоры. Также в жаре и влаге в парнике часто зарождаются грибковые заболевания, поэтому кусты следует сажать не густо. Олейник посоветовала поливать томаты обильно и под корень, кроме того, не в жару, а утром или вечером.