С тату нельзя. В Роскосмосе перечислили неочевидные причины отказа кандидатам в космонавты

Роскосмос опубликовал в телеграм-канале список оснований для отказа в пятом открытом наборе в отряд космонавтов. Среди них — искривление носовой перегородки, близорукость более трех диоптрий, размер обуви 47 и больше, а также некоторые татуировки.

В госкорпорации уточнили, что пройти отбор с тату можно, если она расположена на закрытых одеждой участках, не превышает трех сантиметров в диаметре и представляет собой отметку о группе крови или буквенную символику. Но в случае успеха рисунок придется свести.

Набор стартовал 4 февраля и проходит в два этапа: заочная подача документов и очное тестирование навыков. Кандидаты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в точных, естественных или медицинских науках со средним баллом не ниже четырех и стаж работы от трех лет.

Отбором занимаются Центр подготовки космонавтов, РКК «Энергия» и Институт медико-биологических проблем РАН.

