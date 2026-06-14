Рыжий кот сорвал финал «Ромео и Джульетты» на гастролях русского балета в Турции

Рыжий кот вышел на сцену во время финала балета «Ромео и Джульетта» театра «Имперский Русский балет» на гастролях в Турции и переключил на себя все внимание зрителей. Об этом рассказала прима-балерина Лариса Корсакова, исполнившая роль Джульетты, в беседе с РИА «Новости» .

По словам балерины, животное оказалось на сцене, потому что в Турции коты свободно перемещаются где угодно. Из зала послышался смех, а в момент гибели Ромео грянули аплодисменты.

«Это была самая трагическая часть спектакля. Справиться с такой нестандартной ситуацией удалось благодаря профессионализму. Профессиональный артист умеет совладать со своими эмоциями», — поделилась Корсакова.

Балерина призналась, что ситуация ее не расстроила — она восприняла появление кота как добрый знак. По ее словам, таким образом «кот благословил наш спектакль».

Ранее в музее-заповеднике «Мелихово» в городском округе Чехов начался новый сезон театральных представлений на свежем воздухе. По выходным в усадебных пейзажах музея артисты театра «Чеховская студия» будут играть спектакли по произведениям Антона Павловича Чехова и летнюю музейно-театральную программу.