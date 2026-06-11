В музее «Мелихово» начался сезон театральных показов под открытым небом

С 13 июня в музее-заповеднике «Мелихово» в городском округе Чехов начинается новый сезон театральных представлений на свежем воздухе. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

По выходным в усадебных пейзажах музея артисты театра «Чеховская студия» будут играть спектакли по произведениям Антона Павловича Чехова и летнюю музейно-театральную программу «БРАК: PRO et CONTRA».

В программе запланированы постановки режиссера Кирилла Лоскутова «Дядя Ваня», совместная работа Лоскутова с Артемом Баскаковым и Рустемом Фесаком «Психопаты», постановка режиссера Владимира Байчера «Дачный театр Антоши Чехонте», а также спектакль «Чехов. Чайка».

Начало спектаклей — в 19:00, 16+. Музейно-театральная программа стартует в 15:00 и 17:00, 12+.

Подробнее о репертуаре и расписании можно узнать на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».