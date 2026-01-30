Рычали и дергались. Экзорцист заявил о существовании ада

Священник Англиканской церкви Крис Ли заявил, что ад существует. В этом его убедил почти 20-летний опыт изгнания бесов, сообщило издание Daily Mail .

По его словам, впервые он столкнулся с одержимостью человека бесами, когда в 24-летнем возрасте переехал в сельскую местность в Танзании. Он занимался миссионерской работой и обучался на священника. Ли признался, что именно тогда убедился в правильности своего выбора.

После переезда прошел месяц, как его вызвали к студенту, находящемуся в тяжелом состоянии. Юноша кричал и бился в конвульсиях, его рвало, что было непохоже на течение обычной болезни. Кроме этой были и другие встречи.

«В церкви один подросток внезапно подпрыгнул в воздух, закричал, как зверь, и убежал в лес. Его тело двигалось как марионетка, словно им управляла невидимая сила», — вспоминал Ли, добавив, что когда ребенка вернули в церковь, то у него «горели глаза».

Однажды демоническая сущность вселилась в девочку из мусульманской семьи, которая тоже билась в конвульсиях и заговорила мужским голосом. Священник услышал, как девочка сказала, что она «одна из девяти», а это тело — ее дом.

Ради служения Ли бросил карьеру в сфере недвижимости, продал дом и переехал в отдаленный регион Масаи, где не было ни водопровода, ни света. Он признался, что встречи с одержимыми его не пугают, а лишь укрепляют веру.

