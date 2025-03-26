Русалку нашли на пляже в Британии

Семейная пара нашла напоминающую русалку фигуру во время прогулки по пляжу рядом с британским городом Маргейт. Об этом сообщило Kent Online.

По данным издания, Пола Риган и ее муж гуляли на берегу моря. В какой-то момент их внимание привлек странный объект на песке. Супруги подумали, что это деревяшка или останки тюленя.

При внимательном изучении они сделали вывод, что фигура очень похожа на русалку. У нее были пустые глазницы, заостренные уши и почти человеческое лицо, но без носа. Ниже пояса начинался рыбий хвост, покрытый чешуей.

«Голова выглядела как у скелета, а задняя часть с рыбьим хвостом была мягкой», — отметила Риган.

Британцы предположили, что русалка могла быть фигурой, украшавшей нос судна, или произведением искусства. Как она оказалась на пляже неизвестно.

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