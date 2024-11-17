NBC News: на пляж в Калифорнии второй раз за год выбросило редкую рыбу-ремень

Редкую лентовидную рыбу-ремень, она же «сельдяной король», которую считают предвестником бедствий, уже во второй раз в этом году выбросило на берег Калифорнии. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Особь длиной почти три метра обнаружила океанограф Элисон Лаферьер на пляже в Энкинитасе. Ремнекрылые рыбы известны своей максимальной длиной до семи метров.

Ученые до сих пор полностью не изучили этот вид рыб. А из-за своей необычной формы и редкости они стали объектом мифов, часто ассоциируясь с землетрясениями и другими катастрофами.

Так, в 2011 году, перед крупнейшим землетрясением в Японии, на берегах островного государства нашли 20 таких рыб. С 1901 года на Калифорнийском побережье зафиксировали всего 21 выброс ремнекрылых рыб.

Ранее охотник на редких рыб из Британии Дэвид Уотмоу рассказал о своих самых крупных уловах. На его счету — 100-килограммовый шильбовый сом и 60-килограммовая тигровая рыба.