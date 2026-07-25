Ростовский каскадер на бензовозе разнес чужой участок во время записи трюка

Каскадер Чеботарев на бензовозе разнес чужой участок во время записи трюка

Каскадер и блогер Евгений Чеботарев во время очередного трюка разнес 10-тонным бензовозом чужую постройку. Видео произошедшего он опубликовал в соцсетях.

Однако вместо взлета грузовик завалился на бок и разрушил надворную постройку.

Через пару дней блогер добыл автомобиль и предпринял вторую попытку, которая оказалась более удачной. «КамАЗ» преодолел трамплин, перелетел через дом и приземлился.

Обе машины при падении разбились. На организацию трюка блогер потратил 3,2 миллиона рублей плюс ему придется расплатиться за чужое имущество.

Ранее Чеботарева оштрафовали за превышение скорости на Ferrari во время записи очередного ролика. Также он заплатил 800 тысяч рублей за отсутствие у автомобиля полиса ОСАГО.