Росстандарт защитил отечественные вина. Цены на них останутся «в рынке»

Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах — теперь доля российских вин не должна быть меньше 20%. Нововведение никак не отразится на стоимости отечественных напитков, рассказал 360.ru сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев. Он объяснил, что подорожания стоит ждать скорее от зарубежных вин — случится это уже после Нового года.

По словам эксперта, HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса — прим. ред.) — не такой большой канал, он сильно отстает и сильно уступает глобальному ретейлу.

«В общем объеме продаж это около 20-25% максимум. И в этой связи, конечно же, российское вино не будет каким-то образом искусственно нацениваться, потому что это рыночная мера», — объяснил Анатолий Корнеев.

Он добавил, что у российских вин сейчас привилегированная позиция, особенно на фоне увеличившихся до 25% пошлин.

«Как это выглядит на полке, если не говорить сейчас о ресторанах предметно: любое импортное вино из недружественной страны сейчас автоматически после Нового года будет приобретать порядка 350 рублей дополнительной нагрузки. Если россияне не будут поднимать цены (а, скорее всего, они будут вдумчиво относиться к тому, как завоевывается такой сложный канал, как HoReCa), то мы увидим с вами красное российское вино побокально, например, рублей по 650 — это будет очень приличного качества красное вино», — уточнил эксперт.

По его словам, цены на бокал российского вина в заведениях будут стартовать от 250-300 рублей. Ценник будет зависеть от концепции заведения и его сегмента рынка, подытожил Корнеев.

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