Российский пилот снял северное сияние на рассвете во время полета

Пилот Олег Приходько из Уфы снял северное сияние на рассвете во время рейса

Вице-президент профсоюза летного состава России, пилот Олег Приходько запечатлел северное сияние во время утреннего рейса. Снимками он поделился с «Лентой.ру» .

Редкое природное явление удалось наблюдать во время полета из Санкт-Петербурга в Томск — сияние сопровождало самолет практически на протяжении всего маршрута, который занял около четырех часов.

На кадрах видно яркое свечение в небе, сочетающееся с рассветом. Приходько отметил, что за годы работы впервые наблюдает такое явление: обычно с восходом солнца северное сияние исчезает.

Особенно необычным оказался эффект «двойного рассвета». На одном из снимков Солнце одновременно просматривается сквозь облака как сверху, так и снизу.

Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев сообщил, что ближайшие дни станут последним удобным случаем для наблюдения полярных сияний в 2026 году.