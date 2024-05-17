Врач Умнов: тяга к вредным продуктам при похмелье связана с падением уровня глюкозы | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 12:24 Врач Умнов: тяга к вредным продуктам при похмелье связана с падением уровня глюкозы

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Многие замечают сильную тягу к вредной пище на утро после алкогольной вечеринки. Чем вызвано такое желание, рассказал хирург Александр Умнов в беседе с Life.

По его словам, после застолья в организме остаются неутилизированные продукты распада этилового спирта, которые нарушают процессы производства глюкозы. Снижение уровня сахара стимулирует аппетит.

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Из жирных и очень сладких блюд легче получить глюкозу, поэтому человек обращает свое внимание на пирожные, лапшу и другой фастфуд, пояснил врач.