Российские пилоты заметили три фантомные метки на радаре при посадке самолета

Пилоты российской авиакомпании «Азимут», выполняющие рейс Дубай — Минеральные Воды, сообщили о трех фантомных метках, которые появились на радаре при посадке самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Командир Airbus A330 доложил о нештатной ситуации во вторник, 5 ноября.

«КВС (командир воздушного судна — прим. ред.) доложил о трех метках на индикаторе ТКАС (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе — прим. ред.) в режиме ТА, которые сразу пропали. Следующий за ним борт ничего не отмечал», — уточнил канал.

При этом других самолетов в зоне не было, а метеоусловия были хорошими.

Этой весной жители Техаса во время наблюдения за полным солнечным затмением заметили в небе неопознанный летающий объект, который затем быстро исчез в облаках.

В октябре пилоты российской авиакомпании, выполняющие рейс из аэропорта Шереметьево в Минск, заметили НЛО в виде купола на высоте около восьми тысяч метров.