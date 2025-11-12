Российская блогерша раскрыла главные качества идеальных жен в Узбекистане

Российская блогерша-путешественница Елена Лисейкина после поездки в Узбекистан рассказала, какие жены в этой стране считаются идеальными. Об этом она написала в личном блоге «Путешествие с фотокамерой».

В понимании узбекских женщин, идеальная жена должна быть уважительной, скромной, терпеливой, хозяйственной, преданной. Также она должна уметь держать дистанцию, уметь принимать гостей и быть умной, но незаметной.

Жена должна вставать, когда муж входит в комнату, обращаться к нему на «вы». Главной чертой считается терпеливость.

«Не смеется громко, не спорит, не стремится быть в центре внимания. Скромность — это не просто черта характера, а важный социальный навык именно для девушки и будущей жены», — объяснила блогерша.

Жена должна всегда быть готовой принимать гостей, а в доме всегда должна быть идеальная чистота.

«Вот и получается, что идеальная узбекская жена, по сути, должна быть всем сразу: поваром, хозяйкой, дипломатом, психологом, матерью, невесткой, советчицей. И все это — без права на усталость», — резюмировала путешественница.

Ранее российская блогерша сравнила русских и итальянских женщин. Особенно она отметила разницу в стиле дам преклонного возраста.