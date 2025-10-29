Российская тревел-блогерша рассказала об отличиях русских и итальянских женщин

Российская тревел-блогер во время поездки по Италии приметила различия между русскими и итальянскими женщинами. Особенно разница заметна в дамах преклонного возраста, отметила автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Стиль итальянок всегда на высоте, и не зря Милан является центром мировой моды», — отметила блогерша.

Пожилые итальянки любят сочетать яркие цвета. В тренде в Италии желтый и фиолетовый, которые сразу привлекают к себе внимание. Также они любят сочетать легкие юбки с массивными сапогами, экспериментируют с текстурами, фасонами и аксессуарами. Шляпы итальянки носят круглый год.

«Солнечные очки и шарфик на шее как обязательные атрибуты женщин в Италии. Мне кажется, у них настолько много этих аксессуаров, что можно круглый год носить разные», — отметила путешественница.

Больше всего блогершу поразило то, что в Италии молодые женщины практически не носят обувь на каблуках в повседневной жизни. А вот более взрослые дамы предпочитают каблуки.