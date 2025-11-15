Россиянка раскрыла измену мужа благодаря умной колонке

Москвичка подала на развод после того, как узнала об измене мужа. Во время командировки супруга в их квартире неожиданно включилась колонка. Устройство автоматически выполнило голосовую команду «включить музыку для секса» и запустило плейлист. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Выяснилось, что мужчина находился в этот момент в Торжке у любовницы и использовал голосовой помощник на телефоне, который был связан с домашней колонкой. Еще одним свидетельством измены стали следы тонального крема на одежде супруга. Муж признался в неверности, однако женщина все равно приняла решение о разводе.

Ранее дрессировщик Аскольд Запашный признался, что у него был роман с коллегой, которая родила ему сына. Артист заявил, что рассказал об измене своей жене, которая иронично оценила в соцсетях его откровенное интервью.