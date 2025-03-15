Россиянин разорил любовницу ради жены и детей

Мужчина обманул любовницу в Ростове-на-Дону на крупную сумму денег, чтобы потратить их на жену и детей. Глава семейства получил срок за мошенничество, сообщил сайт kp.ru.

Ростовчанин познакомился с женщиной, которая работала в сфере недвижимости. После недолгих ухаживаний он переехал в ее квартиру.

Мужчина стал спаивать любовницу, а спустя два месяца рассказал ей, что якобы стал фигурантом уголовного дела и может оказаться в тюрьме. Он попросил у возлюбленной около миллиона рублей на адвоката. В итоге женщина согласилась взять кредит в банке.

На следующий день ростовчанин отправился якобы на встречу с адвокатом и пропал. После этого любовница стала изучать бумаги и поняла, что ей нужно выплачивать по 70 тысяч в месяц, чтобы не потерять жилье.

Пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемого в мошенничестве нашли в Гуково. Оказалось, что него есть жена и двое детей. На полученные от любовницы деньги мужчина купил мебель и бытовую технику, а остальную часть денег отдал супруге.

В Тюмени мужчину осудили за то, что он требовал с любовницы пять тысяч рублей, угрожая опубликовать ее обнаженные фотографии в соцсетях.