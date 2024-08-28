Тюменца осудили за шантаж любовницы ее голыми фотографиями

Жителя Тюменской области осудили за то, что он требовал с любовницы пять тысяч рублей, угрожая в противном случае распространить ее обнаженные фотографии. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Молодой человек уединился с девушкой на одной из вечеринок. После интима она уснула, а ее кавалер сфотографировал любовницу. Позже он показал ей снимки и потребовал пять тысяч рублей, угрожая опубликовать их в соцсетях.

В отношении горе-вымогателя возбудили уголовное дело. Его осудили на два года и четыре месяца лишения свободы.

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