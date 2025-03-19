Редкие снимки заката на Луне и свечения лунной пыли появились в Сети

Снимки выложили в честь завершения миссии зонда. В последний раз закат на Луне и свечение лунной пыли наблюдали в космосе астронавты Apollo-17 более 50 лет назад.

«Для нас большая честь поделиться этими захватывающими видами свечения лунного горизонта со всем миром, поскольку наша миссия завершается. Команда NASA с нетерпением ждет дальнейшего анализа этих изображений», — отметили в пресс-службе.

Компания назвала снимки последним подарком от миссии Blue Ghost.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, как именно космическая среда влияет на организм человека. По его словам, у космонавтов уменьшается нагрузка на кости и мышцы, а также перераспределяется кровь в верхней части тела. После возвращения на родную планету им приходится привыкать к гравитации.