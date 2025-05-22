Россияне за месяц потратили на Лабубу миллионы рублей

ТАСС: в мае россияне купили на Wildberries игрушки Лабубу на 7 млн рублей

Россияне потратили в мае миллионы рублей на игрушки Лабубу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса Wildberries.

Выяснилось, что весь месяц покупатели активно заказывали популярные куклы бренда POP Mart. Общая сумма, потраченная на игрушки, составила около семи миллионов рублей.

В марте пользователи купили на маркетплейсе менее 100 игрушек Лабубу, но уже за 20 дней мая число покупок достигло почти восьми тысяч. В итоге рост продаж в натуральном выражении составил 8000%. Жители России используют эти игрушки в качестве украшений.

Кукла Лабубу представляют собой эльфов с заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал еще в 2015 гонконгский художник Касинг Лунг. В его иллюстрированной книги The Monsters есть и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато.

Первая популярность накрыла Лабубу в Азии. В августе 2023 года жители Сингапура устроили столпотворение в борьбе за редкие фигурки на выставке Pop Toy Show.