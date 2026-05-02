Россияне стали скупать «шашлычные туры» по 12 тысяч рублей
Россияне активно покупают «шашлычные туры». Средняя стоимость одной поездки на природу составляет 12 тысяч рублей, сообщил телеграм-канал Shot.
С наступлением теплой погоды в российских городах начали набирать популярность однодневные шашлычные туры.
«Туристам рассказывают, как выбрать угли и мясо, найти поляну, установить мангал и обработать шампуры. Туры подходят для тех, у кого нет компании на майских, и для девчонок, не умеющих жарить мясо», — отметили авторы публикации.
За однодневную поездку организаторы шашлыков просят 12 тысяч рублей. В эту сумму входят: маринованное мясо, сосиски, картофель, мангал для каждого участника, аптечка, вода и жидкость для розжига.
Тем не менее врачи напоминают, что комбинация из жирного мяса и спиртных напитков способна привести к неприятным и порой серьезным последствиям для здоровья. Так что шашлык с алкоголем лучше не сочетать.