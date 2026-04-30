Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасности сочетания шашлыка с алкоголем

С наступлением сезона пикников врачи напоминают: даже традиционный шашлык может обернуться нагрузкой для организма, особенно если сочетать его с алкоголем. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере предупредили, что привычная для отдыха комбинация из жирного мяса и спиртных напитков способна привести к неприятным и порой серьезным последствиям для здоровья.

Сочетание усиливает токсическую нагрузку на организм.

«Такой микс может привести к резкому ухудшению работы печени и поджелудочной железы, нарушить процессы пищеварения, вызвать сгущение крови и увеличить нагрузку на сердце. Кроме того, возрастает риск обезвоживания, что часто оборачивается тяжелым похмельем и общим ухудшением самочувствия. Сочетание жирной еды и алкоголя приводит к сгущению крови, что увеличивает вероятность тромбозов и создает дополнительную нагрузку на сердце, повышая риск сердечно-сосудистых осложнений», — пояснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Медики советуют подходить к праздничному меню более осознанно. Чтобы снизить возможный вред, рекомендуется ограничивать порцию мяса примерно 150–200 граммами за один прием пищи, отдавать предпочтение менее жирным сортам. Блюдо обязательно следует дополнять свежими овощами и зеленью.

В качестве напитков лучше выбирать воду или несладкие морсы, избегая газированных напитков и алкоголя. Такой подход позволит сохранить удовольствие от отдыха без негативных последствий для здоровья.