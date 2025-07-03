Россияне создали на Алтае свой Стоунхендж

Mash Siberia: на Алтае сделали отечественный Стоунхендж из «Запорожцев»

На Алтае появилась копия памятника Стоунхендж. Ее создали с помощью отечественных автомобилей, сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

Над созданием нового объекта работали специалисты постоянной экспозиции ретроавтомобилей и советской техники «Галерея времени» из Новосибирска. Они установили на поляне 24 машины.

В планах создателей — задействовать больше 50 автомобилей. Большая часть техники состоит из отечественных «Запорожцев» — ЗАЗ-968, ЗАЗ-965 и ГАЗ-М18.

Стоунхендж — это каменное мегалитическое сооружение. Каждая из его глыб весит более 20 тонн. Памятник находится в графстве Уилтшир на юге Великобритании. Он признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее активисты экологического движения Just Stop Oil распылили на Стоунхендж оранжевую краску. Полиция задержала вандалов.