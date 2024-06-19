Экоактивисты перекрасили Стоунхендж

Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

Фото: Freepik

Активисты экологического движения Just Stop Oil распылил оранжевую краску на Стоунхендж. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Два активиста Just Stop Oil украсили Стоунхендж оранжевой порошковой краской. <...> Ожидается, что завтра туда прибудут тысячи людей для празднования летнего солнцестояния», — сообщили в организации.

По информации пресс-службы движения, активисты распылили краску с помощью огнетушителей. Она состоит из кукурузного крахмала, который смоется дождем.

Позже полиция английского графства Уилтшир задержала эковандалов.

Движение Just Stop Oil периодически проводит сомнительные акции протеста, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. В ноябре прошлого года активисты разбили защиту картины «Венера с зеркалом» в Национальной галерее Лондона. Так они попытались сообщить миру о вреде нефтедобычи.

А в декабре их коллеги из движения Extinction Rebellion окрасили Большой канал Венеции ярко-зеленой краской.

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