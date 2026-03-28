Россияне смогут увидеть самое красивое соединение планет 9 июня

Алексеев: соединение Венеры и Юпитера можно будет наблюдать 9 июня

Венера и Юпитер соединятся в вечернем небе 9 июня, оказавшись менее чем в двух градусах друг от друга. Об этом РИА «Новости» рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

«Наиболее красивое соединение планет в 2026 году произойдет вечером 9 июня, когда Венера и Юпитер окажутся менее чем в двух градусах друг от друга», — сказал он.

По его словам, визуально планеты будут рядом на небе. После исчезновения Солнца за западным горизонтом Венеру и Юпитер можно будет увидеть невооруженным глазом в течение двух часов.

Алексеев уточнил, что при идеальных условиях — открытом западном горизонте — планеты будут видны как в городе, так и в пригороде. Наблюдатели могут вооружиться биноклем. Большинство оптических приборов смогут охватить обе планеты в поле зрения.

