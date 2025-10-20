Россияне сейчас могут наблюдать самую яркую комету года

Астроном Язев: самая яркая комета года сейчас видна над всей Россией

Россияне уже сейчас могут увидеть в небе ярчайшую комету 2025 года, получившую название C/2025 A6 Lemmon. Об этом ТАСС сообщил профессор Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев.

По его словам, комету видно от захода до восхода на широтах севернее 50 градусов, небесное тело не заходит за горизонт.

«Если смещаться к югу, комета будет видна ниже, будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета окажется под горизонтом. Севернее лучше видно», — сказал Язев.

Ученый добавил, что наилучшие условия для наблюдения за C/2025 A6 Lemmon появились у жителей регионов выше 50-й параллели северной широты.

