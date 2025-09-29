Россияне потратили в августе на «козлиные тапки» 600 млн рублей

Траты жителей России в августе на покупку обуви таби составили 600 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Таби — разновидность балеток с раздвоенным носком. В народе им дали название «козлиные тапки».

По данным Центра развития перспективных технологий, за месяц россияне приобрели таби на сумму более 600 миллионов рублей. Тем самым был поставлен рекорд трат на обувь за последние четыре года. Чаще всего «козлиные тапки» покупали в Москве и Санкт-Петербурге.

«На обувь люди потратили больше, чем на кафе, рестораны и продукты», — отметили в публикации.

Ранее стало известно, что россияне потратили на покупки лабубу 3,6 миллиарда рублей. За шесть месяцев 2025-го продавцы реализовали в России 4,25 миллиона игрушек. Лидером по покупкам стала Москва.