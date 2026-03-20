Россияне отдавали под залог карпов, альпак и мед

ФНП: россияне отдавали в марте под залог альпак, страусов, быков и змей

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества насчитывает 25,6 миллиона записей, что на 15% больше, чем годом ранее. Транспортные средства занимают лидирующую позицию с долей 64%, остальные касаются самых разнообразных предметов, рассказали «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.

В качестве залога часто используют сельхозживотных — быков, коров, альпак, гусей, уток, перепелов, страусов, змей, карпов, осетров и ульи с пчелами. Также популярны домашние питомцы: кошки, собаки, игуаны, хамелеоны, черепахи, попугаи и хомяки. В некоторых случаях в залог принимали и растения: кактусы, фикусы, розы и тюльпаны.

В реестре можно найти даже мед, сыр и чернику. Также встречаются алкогольные напитки: вино, коньяк, виски.

Ранее эксперты ФНП рассказали, что россияне чаще всего оформляют у нотариуса дарение дорогих подарков. Обычно это ювелирные украшения, автомобили, картины, антикварная мебель. Но бывают и более экзотичные вещи: кони, оленьи стада и упряжки ездовых собак.