Эксперты ФНП рассказали, что россияне чаще всего оформляют у нотариуса дарение дорогих подарков

Эксперты Федеральной нотариальной палаты рассказали KP.RU , что богатые россияне часто дарят друг другу предметы роскоши. Это могут быть ювелирные украшения, автомобили, картины, антикварная мебель.

Например, в Московской области нотариус оформил дарение эксклюзивной люстры ценой в несколько миллионов рублей. В другом случае обеспеченные родители передали дочери в дар часы стоимостью пять миллионов рублей, чтобы в случае развода на них не мог претендовать ее муж.

Иногда дарят и более необычные вещи. Например, на Рублевке жена решила подарить мужу четырех коней редкой рысистой породы. А в северных регионах России представители коренных малых народов нередко дарят друг другу оленьи стада и упряжки ездовых собак.

Дарение дорогих подарков часто оформляют у нотариусов, чтобы избежать проблем в будущем. В народе такой документ называют дарственной, а по науке — договором дарения.