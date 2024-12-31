Россияне опустошали кошельки, оплачивая из-за стресса услуги гадалок в 2024 году

«РГ»: россияне потратили 2,4 трлн рублей на эзотерические услуги в 2024 году

Россияне потратили на эзотерические услуги в 2024 году 2,4 триллиона рублей, пытаясь справиться со стрессом. Об этом «Российской газете» рассказала экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.

На фоне глобальной нестабильности россияне обращались к психологам, психиатрам и эзотерикам. Одними из самых распространенных запросов оказались депрессия, тревожность и эмоциональное выгорание. В целом люди потратили более трех триллионов рублей на борьбу со стрессом в этом году.

По словам Анисимовой, вызванные стрессом потери довольно значительные. По данным на конец 2024 года, россияне потеряли до 14% рабочего времени из-за депрессивных состояний, а это примерно три-четыре миллиона рабочих дней ежегодно. Подобное положение дел ослабляет экономический потенциал страны.

«На эзотерические услуги россияне потратили 2,4 триллиона рублей, что в 20 раз больше, чем на услуги психологов, объем рынка которых составляет около 125 миллиардов рублей в 2024 году», — уточнила она.

Ранее эксперт в области деловой эзотерики и руководитель клуба «Таро-круг» Александр Гулый рассказал, что бизнес заинтересовался услугами тарологов в связи с началом информационной эпохи.