Эксперт в области деловой эзотерики и руководитель клуба «Таро-круг» Александр Гулый в беседе с «ФедералПресс» рассказал о важности 2024 года для крупного бизнеса, использующего услуги тарологов.
Гулый отметил, что эзотерика всегда находилась под покровительством влиятельных лиц. Первые колоды карт таро были созданы в эпоху Ренессанса по заказу итальянской аристократии. Повышенное внимание российского бизнеса к таро в этом году связано не столько с неожиданным открытием возможностей использования карт для анализа сделок и предсказания успеха проектов, сколько с переходом к информационной эпохе.
Впервые в этом году на сайтах по поиску работы появились вакансии тарологов в крупных компаниях, таких как X5 Group. Исследование «Битрикс24» показало, что 14% предпринимателей открыто признают сотрудничество с тарологами и довольны результатами (92% опрошенных).
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