Россияне чаще всего переводили с английского слова «глаз» и «голос»

В 2025 году самыми популярными словами, которые россияне переводили с английского в приложении «Яндекс Переводчик», стали «глаз», «рука», «взгляд» и «голос». Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

«Самые популярные слова английского языка, которые встречаются в текстах на перевод: like, eye, hand, look, voice, back, make, know», — рассказали ответили в «Яндексе».

Эксперты считают, что пользователи часто ищут переводы романтической литературы.

Английский язык остается самым востребованным — переводы с него на русский и обратно занимают лидирующие позиции. На втором месте — переводы с китайского, на третьем — с немецкого.

В прошлом году пользователи «Яндекса» чаще всего искали значение слов «сигма-бой», «свага» и «латяо». Также россияне хотели узнать значение терминов «дропперство», междометия «окак» и дружеского обращения «мабой».