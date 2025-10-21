Россияне 21 октября смогут увидеть в бинокль самую яркую комету года

Астроном Язев: россияне увидят самую яркую года комету, если уедут из города

Комета под названием C/2025 A6 Lemmon максимально сблизится с Землей 21 октября. Россияне смогут наблюдать ее бинокль или любительский телескоп, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев.

Комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли – 89 185 647 километров. К этому моменту она станет еще ярче – ее блеск достигнет уровня 3,8 звездной величины.

«Считается, что такие объекты человек с хорошим зрением способен увидеть на безлунном небе даже без оптических приборов. Но не все так просто», – предупредил ученый.

Проблема в том, что в умеренных северных широтах ее будет сложно разглядеть из-за смога и ночного зарева над городами. Помешает ее рассмотреть и неизменная дымка с легкими облаками.

Ученый отметил, что во вторник комета окажется недалеко от яркой звездой Арктур в созвездии Волопаса, над которой она пролетит в конце октября.

Ранее Язев сообщил, что что наилучшие условия для наблюдения за кометой имеются у жителей регионов выше 50-й параллели северной широты.