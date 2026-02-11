Академик РАН Петрукович рассказал, что период наивысшей активности Солнца подходит к концу

Директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович в беседе с сайтом телеканала «Звезда» объяснил причины учащения магнитных бурь в последние годы и их влияние на жителей Земли.

Ученый отметил, что Солнце «живет» по законам 11-летнего цикла активности. Примерно пять–шесть лет этого цикла — период высокой активности, во время которого на поверхности светила появляется множество пятен, происходят солнечные вспышки и магнитные бури. Затем наступает период «затишья», который длится около пяти лет.

«Мы сейчас находимся на излете вот этого периода максимума солнечной активности, поэтому создается ощущение, что последние несколько лет у нас перебор магнитных бурь. На самом деле это совершенно естественный процесс, и через несколько лет все не особо вовлеченные в астрономические наблюдения граждане просто об этом забудут», — успокоил россиян эксперт.

По словам Петруковича, в начале февраля на Солнце появилась необычная группа пятен, в которой произошло рекордное за последние 20 лет число солнечных вспышек. Однако подобная активность не является аномальной, хотя и привлекла внимание жителей Земли.

Эксперт также подчеркнул, что магнитные бури и солнечные вспышки не способны оказать серьезного влияния на состояние здоровья человека. Дополнительная энергия, поступающая на Землю в результате солнечной активности, гораздо меньше, чем энергия обычного света.

«Человек, не вооруженный техническими средствами, про магнитную бурю не знает ничего, за исключением того, что он, если попадет в удачное место при ясной погоде, сможет увидеть очень яркое полярное сияние», — подытожил специалист.