Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

Научный руководитель ВШЭ Кузьминов: в России есть феномен «бедных в кавычках»

Одна из проблем в понимании источников формирования и параметров платежеспособного спроса в экономике России — феномен «бедных в кавычках». Об этом рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, его процитировал РБК .

К «бедным в кавычках» он отнес мало зарабатывающих детей богатых родителей. По его словам, такие люди тратят деньги своих роственников, проживают в их квартирах и ездят машинах, которые купили отец или мать.

«Они тратят деньги, которые им просто передают родители», — пояснил экономист.

По расходам «бедные в кавычках» относятся к 10% наиболее обеспеченных россиян. При этом в общую статистику они входят как реально бедные люди, которые не зарабатывают или получают очень ограниченный доход.

Кузьминов уточнил, что это довольно распространенный феномен. Причем в России он представлен ярче, чем в Европе и США.