Экономист Балынин посоветовал снимать деньги со вклада только в крайне экстренной ситуации

В текущих условиях целесообразно снимать деньги со вклада только в крайне экстренной ситуации. Речь может идти, например, о срочном лечении, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

Он также посоветовал оставлять часть средств для внеплановых бытовых задач на накопительном счете.

«Сейчас есть даже продукты с ежедневным начислением процентов (это позволяет снимать без каких-либо потерь)», — добавил эксперт.

По его словам, следует «дробить» имеющуюся сумму на несколько вкладов пропорционально минимальной для открытия счета. Такой подход поможет избежать потери процентов при закрытии депозита.

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